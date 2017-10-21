Мощный тайфун "Лан" приближается к берегам Японии

Тайфун вплотную приблизится к японским островам в ночь на воскресенье

Тайфун "Лан" на востоке от Филиппин / фото NOAA/NASA Goddard Rapid Response Team

Мощный тайфун "Лан", ставший 21-м в этом сезона в Тихом океане, продвигается на северо-восток и в ближайшее время вплотную приблизится к берегам японских островов Дайто (префектура Окинава).

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По данным Японского метеорологического агентства, в настоящее время "Лан" находится над Филиппинским морем и движется в сторону Японии со скоростью около 15 км/час, передает ТАСС.

Тайфун "Лан" с метеоспутника Himawari на геостационарной орбите / фото jma.go.jp

По прогнозу синоптиков, тайфун вплотную приблизится к японским островам в ночь на воскресенье, после чего продолжит движение в том же направлении и в течение нескольких дней накроет восточную часть острова Сикоку и центральные районы Японии, включая столичный регион.

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В настоящее время скорость ветра в центре "Лана", по данным метеорологов, составляет около 50 м/с, а порывов - 70 м/с. В радиусе 280 км от центра тайфуна скорость ветра составляет около 25 м/с, предупреждают синоптики.

Тайфун "Лан" / фото NOAA/NASA Goddard Rapid Response Team

Прохождение "Лана" приведет к обильным осадкам. Так, только к утру воскресенья на островах Амами (префектура Кагосима) выпадет до 250 мм осадков, а в центральном регионе Токай к 23 октября этот показатель может достичь 500 мм. Это может привести к оползням и разливу рек, что во многих районах Японии представляет большую опасность для населения.