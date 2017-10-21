Мощный тайфун "Лан" приближается к берегам Японии
Тайфун вплотную приблизится к японским островам в ночь на воскресенье
Мощный тайфун "Лан", ставший 21-м в этом сезона в Тихом океане, продвигается на северо-восток и в ближайшее время вплотную приблизится к берегам японских островов Дайто (префектура Окинава).
Из-за тайфуна "Талим" в Японии отменили почти 600 авиарейсов
По данным Японского метеорологического агентства, в настоящее время "Лан" находится над Филиппинским морем и движется в сторону Японии со скоростью около 15 км/час, передает ТАСС.
По прогнозу синоптиков, тайфун вплотную приблизится к японским островам в ночь на воскресенье, после чего продолжит движение в том же направлении и в течение нескольких дней накроет восточную часть острова Сикоку и центральные районы Японии, включая столичный регион.
Жертвами тайфуна "Доксури" во Вьетнаме стали девять человек
В настоящее время скорость ветра в центре "Лана", по данным метеорологов, составляет около 50 м/с, а порывов - 70 м/с. В радиусе 280 км от центра тайфуна скорость ветра составляет около 25 м/с, предупреждают синоптики.
Прохождение "Лана" приведет к обильным осадкам. Так, только к утру воскресенья на островах Амами (префектура Кагосима) выпадет до 250 мм осадков, а в центральном регионе Токай к 23 октября этот показатель может достичь 500 мм. Это может привести к оползням и разливу рек, что во многих районах Японии представляет большую опасность для населения.
Погода в Украине
-
Винница+7°... -1°
-
Днепр+4°... -3°
-
Донецк+12°... -1°
-
Житомир+7°... -2°
-
Запорожье+8°... -2°
-
Ивано-Франковск+10°... +1°
-
Киев+7°... -2°
-
Кировоград+8°... -3°
-
Луганск+12°... 0°
-
Луцк+8°... -1°
-
Львов+8°... -2°
-
Николаев+7°... -2°
-
Одесса+9°... 0°
-
Полтава+2°... -5°
-
Ровно+8°... -2°
-
Симферополь+14°... +3°
-
Сумы+2°... -5°
-
Тернополь+8°... -1°
-
Харьков+2°... -4°
-
Херсон+9°... -1°
-
Хмельницкий+8°... -2°
-
Черкассы+7°... -2°
-
Чернигов+4°... -4°
-
Черновцы+7°... 0°