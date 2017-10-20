Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил $1 миллиард

16:06, 20 октября 2017
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Ущерб от лесных пожаров в американском штате Калифорния составил $1,045 миллиарда.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщил страховой комиссар из департамента по страхованию штата Дэйв Джонс.

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"Ожидается, что цифры увеличатся, так как поступает все больше заявлений об убытках, но, по предварительным данным, ущерб составил 1,045 миллиарда долларов", - цитирует "РИА Новости" сообщение на сайте департамента по страхованию.

В результате пожаров более пяти тысяч домов были полностью уничтожены, более четырех тысяч – частично. Кроме того, огонь уничтожил более трех тысяч автомобилей.

Напомним, не менее 40 человек погибли, еще 7 числятся пропавшими без вести в результате лесных пожаров в Португалии и Испании.

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