Великобритания готовится к шторму "Брайан"

15:27, 20 октября 2017
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На выходных шторм "Брайан" достигнет берегов Великобритании и Ирландии. 

На Британию надвигается шторм
На Британию надвигается шторм "Брайан" / youtube.com Met Office - Weather

Метеорологи объявили "желтое" предупреждение о сильном ветре и возможности наводнений в Англии и Уэльсе, сообщает BBC.

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В то же время в Ирландии действует "оранжевое" предупреждение.

Ожидается, что шторм, скорость которого может достигнуть 112 км/ч, ударит по побережью Ирландии рано утром 20 октября. Позже, "Брайан" перейдет к Англии и Уэльсу.

Напомним, из-за урагана "Офелия" - в Великобритании и Ирландии погибло как минимум три человека, сотни тысяч домов остались без электричества.

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