В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3

14:12, 20 октября 2017
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В пятницу, 20 октября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение / WestEastSouthNorth
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение / WestEastSouthNorth

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 127 км на северо-восток от города Лаэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 189,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, около $2,5 миллиардов потребуется для восстановительных работ после землетрясений в Мексике.

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