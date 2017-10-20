В Пекине продлили действие "оранжевого" уровня опасности из-за тумана

13:38, 20 октября 2017
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Из-за сильного тумана в Пекине продолжает действовать "оранжевый" уровень опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Туман охватил китайскую столицу 19 октября, в городе низкая видимость, передает "РИА Новости" со ссылкой на метеорологическое управление Пекина.

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Из-за тумана на подъезде к городу закрыли участки нескольких скоростных шоссе, в том числе трассы Пекин–Гонконг-Макао (G4), скоростной дороги Пекин–Куньмин (G5), дороги Пекин — Харбин (G1), трассы Пекин–Тайбэй (G3).

Напомним, 972 тыс. человек пострадали из-за тайфуна "Ханун" в Китае. "Ханун" обрушился на провинции Гуандун, Хайнань, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуанси-Чжуанский автономный район. 

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