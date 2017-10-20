Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украину придут похолодание и дожди. На востоке ожидаются заморозки.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +11°. В воскресенье облачно с прояснениями, 0°...+8°.
Во Львове завтра ливень, ночью +5°, днем +16°. В воскресенье пасмурно, +5°...+13°.
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +23° (карта)
В Луцке в субботу ночью +4°, днем +15°, дождь. В воскресенье ночью +6°, днем +12°, без осадков.
В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +8°...+11°. В воскресенье до +10°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных переменную облачность. В субботу температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье +7°...+12°, возможен дождь.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье -5°...+7°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу пасмурно. Температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье без осадков, температура воздуха 0°...+9°.
В Симферополе завтра без осадков, +7°...+19°. В воскресенье +7°...+14°, ливень.
Жителям Мариуполя обещают на субботу дождь, температура ночью +8°, днем +17°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура до +11°.
В Краматорске в субботу без соадков, температура ночью +4°, днем +12°. В воскресенье температура до +9°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье -2°...+9°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +16°. В воскресенье пасмурно, ночью +3°, днем +10°.
В Моршине на Львовщине в субботу бзе осадков, ночью +8°, днем +20°. В воскресенье пасмурно, ночью +6°, днем до +14°.
В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +19°. В воскресенье температура днем +13°, без осадков.
В Сваляве завтра пасмурно, +16°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +5° …+15°.
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Погода в Украине
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Винница+7°... -1°
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Днепропетровск+4°... -3°
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Донецк+12°... -1°
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Житомир+7°... -2°
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Запорожье+8°... -2°
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Ивано-Франковск+10°... +1°
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Киев+7°... -2°
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Кировоград+8°... -3°
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Луганск+12°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -2°
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Николаев+7°... -2°
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Одесса+9°... 0°
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Полтава+2°... -5°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+14°... +3°
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Сумы+2°... -5°
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Тернополь+8°... -1°
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Харьков+2°... -4°
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Херсон+9°... -1°
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Хмельницкий+8°... -2°
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Черкассы+7°... -2°
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Чернигов+4°... -4°
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Черновцы+7°... 0°