Наводнения охватили остров Тринидад (видео)

Центральные и южные части острова Тринидад в Карибском море оказались затопленными.

Наводнение на острове Тринидад / Trinidad and Tobago Weather Center, Mitra Jaglal

К наводнениям привели проливные дожди. Водой затопило дома и проезжие части, сообщает Loop Trinidad & Tobago.

Читайте также Ливни затопили испанский город Херес-де-ла-Фронтера

Информации о пострадавших на данный момент не поступала. Ущерб, нанесенный наводнениями острову, еще предстоит оценить.

Напомним, сильный дождь вызвал наводнения на филиппинском острове Минданао. В результате непогоды умер один человек. Более 12 тысяч местных жителей были эвакуированы.