У берегов Японии произошло мощное землетрясение
19 октября у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Подземные толчки были зафиксированы недалеко от японского острова Амамиосима на юге префектуры Кагосима. Об этом передает Xinhua со ссылкой на метеорологическую служба Японии.
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Землетрясение произошло в 18:02 по местному времени, эпицентр находился в точке с координатами 28,3 градуса северной широты и 131,5 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, метеорологическая служба не распространяла предупреждение о цунами.
Напомним, 19 октября у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 4,6.
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