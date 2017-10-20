У берегов Японии произошло мощное землетрясение

10:35, 20 октября 2017
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19 октября у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Подземные толчки были зафиксированы недалеко от японского острова Амамиосима на юге префектуры Кагосима. Об этом передает Xinhua со ссылкой на метеорологическую служба Японии.

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Землетрясение произошло в 18:02 по местному времени, эпицентр находился в точке с координатами 28,3 градуса северной широты и 131,5 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, метеорологическая служба не распространяла предупреждение о цунами.

Напомним, 19 октября у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

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