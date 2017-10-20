Гидрометцентр предупреждает о тумане в Украине
Сегодня, 20 октября, в Украине ожидается туман.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +23° (карта)
"Утром 20 октября в Украине туманы, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу во многие регионы Украины придет похолодание. По словам синоптика Натальи Диденко, северный холод начнет вытеснять теплый воздух на юг и температура воздуха снизится. Более ощутимое похолодание придет в Украину на выходных.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+7°... -1°
-
Днепропетровск+4°... -3°
-
Донецк+12°... -1°
-
Житомир+7°... -2°
-
Запорожье+8°... -2°
-
Ивано-Франковск+10°... +1°
-
Киев+7°... -2°
-
Кировоград+8°... -3°
-
Луганск+12°... 0°
-
Луцк+8°... -1°
-
Львов+8°... -2°
-
Николаев+7°... -2°
-
Одесса+9°... 0°
-
Полтава+2°... -5°
-
Ровно+8°... -2°
-
Симферополь+14°... +3°
-
Сумы+2°... -5°
-
Тернополь+8°... -1°
-
Харьков+2°... -4°
-
Херсон+9°... -1°
-
Хмельницкий+8°... -2°
-
Черкассы+7°... -2°
-
Чернигов+4°... -4°
-
Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 77 %
Давление: 767 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 88 %
Восход: 07:02
Закат 19:28
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей