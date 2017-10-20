Гидрометцентр предупреждает о тумане в Украине

09:35, 20 октября 2017
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Сегодня, 20 октября, в Украине ожидается туман.

В Украине ожидается туман / УНИАН
В Украине ожидается туман / УНИАН

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +23° (карта)

"Утром 20 октября в Украине туманы, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу во многие регионы Украины придет похолодание. По словам синоптика Натальи Диденко, северный холод начнет вытеснять теплый воздух на юг и температура воздуха снизится. Более ощутимое похолодание придет в Украину на выходных.

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