Гидрометцентр предупреждает о тумане в Украине

Сегодня, 20 октября, в Украине ожидается туман.

В Украине ожидается туман / УНИАН

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"Утром 20 октября в Украине туманы, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу во многие регионы Украины придет похолодание. По словам синоптика Натальи Диденко, северный холод начнет вытеснять теплый воздух на юг и температура воздуха снизится. Более ощутимое похолодание придет в Украину на выходных.