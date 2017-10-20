В Киеве сегодня пасмурно, температура днем до +13°
Согласно данным Погода УНИАН, 20 октября в столице без осадков, днем до +13°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с.
Синоптики предупреждают о тумане в Украине
Солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 17:56.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 октября, в Украине без осадков, на юге до +23°.
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Погода в Украине
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Винница+7°... -1°
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Днепропетровск+4°... -3°
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Донецк+12°... -1°
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Житомир+7°... -2°
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Запорожье+8°... -2°
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Ивано-Франковск+10°... +1°
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Киев+7°... -2°
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Кировоград+8°... -3°
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Луганск+12°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -2°
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Николаев+7°... -2°
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Одесса+9°... 0°
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Полтава+2°... -5°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+14°... +3°
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Сумы+2°... -5°
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Тернополь+8°... -1°
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Харьков+2°... -4°
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Херсон+9°... -1°
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Хмельницкий+8°... -2°
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Черкассы+7°... -2°
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Чернигов+4°... -4°
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Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 77 %
Давление: 767 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 88 %
Восход: 07:02
Закат 19:28
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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