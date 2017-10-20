В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +23° (карта)

08:00, 20 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 октября в Украине без осадков, на юге до +23°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +20°.

В северных областях солнечно. Температура до +13°. В центре без осадков, температура до +19°.

Прогноз на 20 октября / УНИАН
Прогноз на 20 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 октября — Сергея мученика. Если хорошая погода, то стоять ей три недели (до 10 ноября). Если земля покроется снежком, то через месяц быть настоящей зиме.

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