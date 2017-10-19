В Киеве завтра похолодает, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 20 октября в столице без осадков, днем до +13°.

В Киеве завтра похолодает / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 17:56.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 октября, в Украине без осадков, на юге до +23°.

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