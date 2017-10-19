В Киеве завтра похолодает, без осадков

17:00, 19 октября 2017
776

Согласно данным Погода УНИАН, 20 октября в столице без осадков, днем до +13°.

В Киеве завтра похолодает / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра похолодает / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +18°

Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 17:56.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 октября, в Украине без осадков, на юге до +23°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта) Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта)
Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз) Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз)
Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео) Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей