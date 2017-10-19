В Украине завтра без осадков, на юге до +23° (видеопрогноз)

16:30, 19 октября 2017
726

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 октября, в Украине без осадков, на юге до +23°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +13°. В центре солнечно, температура днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 20 октября — Сергея мученика. Если хорошая погода, то стоять ей три недели (до 10 ноября). Если земля покроется снежком, то через месяц быть настоящей зиме.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей