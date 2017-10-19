У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

15:46, 19 октября 2017
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В четверг, 19 октября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,7

Эпицентр подземных толчков располагался в 158 км на северо-восток от города Гисборн. Очаг землетрясения залегал на глубине 29,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, около $2,5 миллиардов потребуется для восстановительных работ после землетрясений в Мексике

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