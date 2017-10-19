Синоптики предупреждают о тумане в Киеве 20 октября

14:31, 19 октября 2017
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Ночью и утром завтра, 20 октября, в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о тумане в Украине

Также синоптики прогнозируют на завтра в городе переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 10°, днем 13-15° тепла.

В выходные, 21 и 22 октября, в Киеве ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8°, Днем 21 октября 11-13° тепла, 22 октября 8-10° тепла.

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