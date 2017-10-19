Завтра в Украине начнется похолодание

20 октября во многие регионы Украины придет похолодание

Завтра в Украине похолодает / УНИАН

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Завтра, 20 октября, северный тяжеловатый холод начнет вытеснять теплый воздух на юг и у нас температура воздуха снизится.

В течение пятницы ожидается +15...+18 градусов.

"Двадцатки" и чуть выше останутся в южной части и местами в западных областях, преимущественно Черновицкая и Закарпатская области.

Северная часть: +13...+17 градусов. Западные области: +15...+22 градуса. Центр: +16...+19 градусов. Восток: +15...+18 градусов. Юг: +17...+22 градуса", - пишет она.

По словам Диденко, более ощутимое похолодание придет в Украину на выходных.

Напомним, в четверг, 19 октября, в Украине без осадков, на западе до +23°.