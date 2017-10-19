В Пекине из-за тумана объявили "оранжевый" уровень опасности

12:32, 19 октября 2017
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Из-за сильного тумана в Пекине 19 октября объявили "оранжевый" уровень опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В некоторых районах города видимость сократится до 200 метров, передает "РИА Новости" со ссылкой на метеорологическое управление Пекина.

Гидрометцентр предупреждает о тумане в Украине 19 октября

Местные власти призывают жителей быть внимательными на дорогах. Аэропортам, железнодорожным, автомобильным, паромным и другим транспортным службам предписано повысить меры безопасности.

Напомним, сегодня, 19 октября, во многих регионах Украины ожидается туман.

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