На Филиппинах из-за наводнения эвакуировали более 12 тысяч человек

11:32, 19 октября 2017
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Сильный дождь вызвал наводнения на филиппинском острове Минданао.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В результате непогоды умер один человек. Более 12 тысяч местных жителей были эвакуированы, сообщает Floodlist.

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В районе города Замбоанга поднялся штормовой ветер, а сильные дожди привели к разливу рек. Наводнения нанесли ущерб рисовым полям и инфраструктуре острова, разрушено не менее 200 домов.

Напомним, сильные дожди затопили испанский город Херес-де-ла-Фронтера в провинции Кадис.

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