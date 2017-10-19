На Филиппинах из-за наводнения эвакуировали более 12 тысяч человек

Сильный дождь вызвал наводнения на филиппинском острове Минданао.

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В результате непогоды умер один человек. Более 12 тысяч местных жителей были эвакуированы, сообщает Floodlist.

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В районе города Замбоанга поднялся штормовой ветер, а сильные дожди привели к разливу рек. Наводнения нанесли ущерб рисовым полям и инфраструктуре острова, разрушено не менее 200 домов.

Напомним, сильные дожди затопили испанский город Херес-де-ла-Фронтера в провинции Кадис.