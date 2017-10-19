Ливни затопили испанский город Херес-де-ла-Фронтера

10:31, 19 октября 2017
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Сильные дожди затопили испанский город Херес-де-ла-Фронтера в провинции Кадис.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ливни обрушились на Херес-де-ла-Фронтера в ночь на 18 октября и превратили улицы этого города в полноводные реки, передает Euronews.

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Водой затопило не только подвалы и подземные гаражи, но и первые этажи многих домов. Аварийные службы и службы спасения приняли за одну ночь более 40 вызовов.

Напомним, 972 тыс. человек пострадали из-за тайфуна "Ханун" в Китае. "Ханун" обрушился на провинции Гуандун, Хайнань, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуанси-Чжуанский автономный район. 

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