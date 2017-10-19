Синоптики предупреждают о тумане в Украине

09:35, 19 октября 2017
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Сегодня, 19 октября, во многих регионах Украины ожидается туман.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +18°

"19 октября ночью и утром туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в четверг, 19 октября, в Украине без осадков, на западе до +23°.

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