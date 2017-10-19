Синоптики предупреждают о тумане в Украине

Сегодня, 19 октября, во многих регионах Украины ожидается туман.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"19 октября ночью и утром туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в четверг, 19 октября, в Украине без осадков, на западе до +23°.