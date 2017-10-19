В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +18°

08:30, 19 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 октября, в столице без осадков, днем до +18°.

В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt
В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:26, а зайдет в 17:58.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Украине без осадков, на западе до +23°.

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