В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)

08:01, 19 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 октября, в Украине без осадков, на западе до +23°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.

На западе Украины в четверг без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +23°.

В северных областях солнечно. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +19°.

Прогноз на 19 октября / УНИАН
Прогноз на 19 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 октября — Фома. Первый снег сухой - будет хорошее лето

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