Синоптики рассказали, сколько еще в Украине продержится "бабье лето"
Теплее всего на этой неделе будет в южных и прикарпатских областях.
"Бабье лето" продержится в Украине почти неделю, в ближайшее время снег и морозы не прогнозируются. Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает "112 Украина".
Гидрометцентр предупреждает о тумане в Украине 19 октября
"Ближайшую неделю мы ждем, что будет в Украине будет очень теплая, как для этого периода, погода. Максимальные температуры будут достигать 15-20 градусов, в южных и прикарпатских областях ожидаем до 25 градусов. С незначительными колебаниями этот температурный режим будет наблюдаться в течение всей недели. В этот период будет преимущественно без осадков, за исключением северо-восточных регионов Украины", - прогнозируют в Укргидрометцентре.
Также Кульбида отметил, что "бабье лето" продержится почти неделю, после этого будет постепенное снижение температурного режима, оно не будет резким.
"Пока что мы не ожидаем ни снега, ни морозов", - добавил Кульбида.
Как сообщала Погода УНИАН, 19 октября в Украине без осадков, на западе до +23°.
Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +14°