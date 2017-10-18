Синоптики рассказали, сколько еще в Украине продержится "бабье лето"

Теплее всего на этой неделе будет в южных и прикарпатских областях.

Тепло еще будет радовать украинцев / flickr.com/photos/little_krawler

"Бабье лето" продержится в Украине почти неделю, в ближайшее время снег и морозы не прогнозируются. Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает "112 Украина".

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"Ближайшую неделю мы ждем, что будет в Украине будет очень теплая, как для этого периода, погода. Максимальные температуры будут достигать 15-20 градусов, в южных и прикарпатских областях ожидаем до 25 градусов. С незначительными колебаниями этот температурный режим будет наблюдаться в течение всей недели. В этот период будет преимущественно без осадков, за исключением северо-восточных регионов Украины", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Также Кульбида отметил, что "бабье лето" продержится почти неделю, после этого будет постепенное снижение температурного режима, оно не будет резким.

"Пока что мы не ожидаем ни снега, ни морозов", - добавил Кульбида.

Как сообщала Погода УНИАН, 19 октября в Украине без осадков, на западе до +23°.