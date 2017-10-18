В Киеве завтра до +18°, без осадков

17:00, 18 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 октября, в столице без осадков, днем до +18°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

В Украине сегодня будет солнечно, на западе до +23° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:26, а зайдет в 17:58.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Украине без осадков, на западе до +23°.

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