Завтра в Украине сохранится теплая и солнечная погода (видеопрогноз)

16:30, 18 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 19 октября в Украине без осадков, на западе до +23°.

В Украине завтра сохранится теплая погода / УНИАН
В Украине завтра сохранится теплая погода / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.

В Киеве сегодня до +21°, без осадков

На западе Украины в четверг без осадков. Днем +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре солнечно, температура днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 19 октября — Фома. Первый снег сухой - будет хорошее лето.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
2.1 м/с
62 %
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