Завтра в Украине сохранится теплая и солнечная погода (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 19 октября в Украине без осадков, на западе до +23°.

В Украине завтра сохранится теплая погода / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.

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На западе Украины в четверг без осадков. Днем +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре солнечно, температура днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 19 октября — Фома. Первый снег сухой - будет хорошее лето.

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