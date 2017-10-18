Завтра в Украине сохранится теплая и солнечная погода (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 19 октября в Украине без осадков, на западе до +23°.
На востоке без осадков, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.
В Киеве сегодня до +21°, без осадков
На западе Украины в четверг без осадков. Днем +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре солнечно, температура днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 19 октября — Фома. Первый снег сухой - будет хорошее лето.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 19 октября
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +14°
Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +31 °
Влажность: 88 %
Давление: 757 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Фаза луны:
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