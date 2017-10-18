Гидрометцентр предупреждает о тумане в Украине 19 октября

15:50, 18 октября 2017
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Завтра, 19 октября, по всей Украине ожидается туман.

В Украине очікуєтсья туман / УНИАН
В Украине очікуєтсья туман / УНИАН

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня будет солнечно, на западе до +23° (карта)

"19 октября ночью и утром туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в начале этой недели в столицу пришло "бабье лето". Максимальная температура воздуха в Киеве после полудня 16 октября поднялась выше +15°, а среднесуточная достигла 11°.

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