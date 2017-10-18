Эстонию накрыл черный дождь (фото)

14:16, 18 октября 2017
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Необычное погодное явление было зафиксировано в Эстонии – там прошел черный дождь.

В Эстонии прошел черный дождь / lugeja foto, Delfi Rahva Hääl
В Эстонии прошел черный дождь / lugeja foto, Delfi Rahva Hääl

Необычный дождь видели жители Ярвамаа, Эльва и Йыгева, сообщает Delfi.

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Синоптики объясняют, что до Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара. Днем 17 октября Таллинн погрузился во тьму.

"Мы рассмотрели фотографии с сателлитов, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары", - рассказала синоптик Тайми Пальяк.

Необычный черный дождь прошел в Эстонии / Delfi
Необычный черный дождь прошел в Эстонии / Delfi

Напомним, в Британии местные жители имели возможность наблюдать необычное явление - в небе появились красная луна и рыже-красное солнце.

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