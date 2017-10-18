На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,7

13:34, 18 октября 2017
846

В среду, 18 октября, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,8.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Ущерб от разрушительных землетрясений в Мексике оценили в $2,5 миллиарда

Эпицентр подземных толчков располагался в 284 км на юго-запад от деревни Охонуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео) Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей