Более 900 тысяч человек пострадали из-за тайфуна "Ханун" в Китае
972 тыс. человек пострадали из-за тайфуна "Ханун" в Китае.
"Ханун" обрушился на провинции Гуандун, Хайнань, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуанси-Чжуанский автономный район. В результате пострадали 972 тыс. человек, около 407 тыс. человек были экстренно эвакуированы, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Жертвами тайфуна "Доксури" во Вьетнаме стали девять человек
Из-за тайфуна обрушились почти 100 помещений, еще более 400 - повреждены в различной степени, нанесен ущерб сельхозкультурам на площади 54,1 тыс га, в том числе уничтожен урожай на площади более 500 га.
Напомним, число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями во Вьетнаме, увеличилось до 75 человек.
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