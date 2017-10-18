Более 900 тысяч человек пострадали из-за тайфуна "Ханун" в Китае

12:31, 18 октября 2017
586

972 тыс. человек пострадали из-за тайфуна "Ханун" в Китае.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

"Ханун" обрушился на провинции Гуандун, Хайнань, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуанси-Чжуанский автономный район. В результате пострадали 972 тыс. человек, около 407 тыс. человек были экстренно эвакуированы, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Жертвами тайфуна "Доксури" во Вьетнаме стали девять человек

Из-за тайфуна обрушились почти 100 помещений, еще более 400 - повреждены в различной степени, нанесен ущерб сельхозкультурам на площади 54,1 тыс га, в том числе уничтожен урожай на площади более 500 га.

Напомним, число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями во Вьетнаме, увеличилось до 75 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео) Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)
Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео) Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей