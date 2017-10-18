Ущерб от разрушительных землетрясений в Мексике оценили в $2,5 миллиарда
Около $2,5 миллиардов потребуется для восстановительных работ после землетрясений в Мексике.
Два разрушительных землетрясения в Мексике произошло 7 и 19 сентября. Для восстановительных работ необходимо 48 миллиардов песо (около 2,5 миллиарда долларов). Об этом сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето, передает "РИА Новости".
На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4
В результате удара стихии погибли 471 человек в восьми штатах, большая часть – в Мехико (228 жертв).
Кроме того, землетрясения разрушили почти 300 учебных заведений. Также пострадали 180,7 тысячи жилых домов и квартир, из них 50,6 тысячи полностью разрушены или идут под снос.
Напомним, 17 октября у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 4,8.
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