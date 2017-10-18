Число жертв лесных пожаров в Португалии превысило 40 человек

10:31, 18 октября 2017
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41 человек погиб из-за лесных пожаров на севере и в центре Португалии.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Пожары начались 15 октября, в результате 41 человек погиб, 71 получил ранения, 16 из них находятся в тяжелом состоянии, передает Xinhua со ссылкой на Службу гражданской защиты Португалии.

В Португалии установилась аномальная для октября жара

16-17 октября по всей стране прошли дожди, ситуация со стихийными бедствиями смягчилась. Служба гражданской защиты заявила, что лесные пожары локализованы.

По статистике, в Португалии вспыхнули более 520 лесных пожаров - это самое большое число лесных пожаров за один день с начала этого года.

Напомним, 31 человек погиб в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния.

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