В Киев пришло "бабье лето", синоптики прогнозируют рекордную для октября температуру

09:34, 18 октября 2017
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В начале этой недели в столицу пришло "бабье лето".

В Киев пришло
В Киев пришло "бабье лето" / УНИАН

Максимальная температура воздуха в Киеве после полудня 16 октября поднялась выше +15°, а среднесуточная достигла 11°. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В Киеве сегодня до +21°, без осадков

По прогнозам Украинского гидрометцентра, температура будет расти ориентировочно до +20-21° и может превысить исторические максимумы температуры в эти дни. По прогнозам, "бабье лето" в Киеве продлится около недели.

Климатологи обсерватории определили, что самым коротким за последние годы "бабье лето" было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней – с 11 по 16 октября, а самым длинным в 2012 году – 13 дней – с 25 сентября по 7 октября.

Напомним, 18 октября в Украине без осадков, на западе до +23°.

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