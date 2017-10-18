В Киеве сегодня до +21°, без осадков

08:30, 18 октября 2017
1338

Согласно данным Погода УНИАН, 18 октября в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве сегодня будет тепло / УНИАН
В Киеве сегодня будет тепло / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +14°. Ветер юго-западный, до 4.2 м/с.

Бабье лето: в Одессу вернулся курортный сезон (видео)

Солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 октября, в Украине без осадков, на западе до +23°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта) Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта)
Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео) Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей