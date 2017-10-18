В Киеве сегодня до +21°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 18 октября в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве сегодня будет тепло / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +14°. Ветер юго-западный, до 4.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 октября, в Украине без осадков, на западе до +23°.

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