В Украине сегодня будет солнечно, на западе до +23° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 18 октября в Украине без осадков, на западе до +23°.

В Украине сегодня будет тепло / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.

На западе Украины в среду без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +23°.

В северных областях солнечно. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +20°.

Прогноз на 18 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 октября — Харитины мученицы. Если снег не упадет — зима не скоро настанет. На березах и дубах листья остаются — к суровой зиме.

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