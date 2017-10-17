В Харьков идет "бабье лето" (карта)

Днем температура в Харькове прогреется до +18°.

В Харькове и области ожидается "бабье лето" / meteo.gov.ua

В Харькове и области завтра, 18 сентября, ожидается теплая и сухая погода. По данным синоптиков, ночью температура воздуха составит +6°... +8°.

Ветер западный 5-10 м/сек. Осадков не прогнозируется, передает Depo.Харьков.

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Днем температура воздуха прогреется до +16°... +18°. Ветер юго-западный 5-10 м/сек. Без осадков.

Как сообщала Погода УНИАН, в среду, 18 октября, в Украине без осадков, на западе до +23°.