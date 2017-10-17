Бабье лето: в Одессу вернулся курортный сезон (видео)

19:16, 17 октября 2017
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В течение следующей недели в Украине обещают теплую солнечную погоду. 

Температура там поднялась до 25-ти градусов тепла. Люди загорают на пляжах и купаются. Уже завтра счастье теплой погоды окутает всю Украину - воздух прогреется до более 20-ти градусов.

После холодной недели в Украину вернулось бабье лето

В течение следующей недели в Украине обещают теплую солнечную погоду

По ее словам, в ближайшую неделю установится теплая и безоблачная погода. Ветер стихнет, а столбики термометров поползут вверх.

Теплее всего будет на западе и юге Украины — там температура днем поднимется до +18-24 градусов. На севере страны обещают до 20 градусов тепла, на востоке — до 16. В центральной Украине температура воздуха поднимется до 21 градуса.  

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение следующей недели температура воздуха в Одессе будет составлять 18-21 градус тепла днем и +10-13 градусов ночью.

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