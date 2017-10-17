Бабье лето: в Одессу вернулся курортный сезон (видео)
В течение следующей недели в Украине обещают теплую солнечную погоду.
Температура там поднялась до 25-ти градусов тепла. Люди загорают на пляжах и купаются. Уже завтра счастье теплой погоды окутает всю Украину - воздух прогреется до более 20-ти градусов.
После холодной недели в Украину вернулось бабье лето
В течение следующей недели в Украине обещают теплую солнечную погоду.
По ее словам, в ближайшую неделю установится теплая и безоблачная погода. Ветер стихнет, а столбики термометров поползут вверх.
Теплее всего будет на западе и юге Украины — там температура днем поднимется до +18-24 градусов. На севере страны обещают до 20 градусов тепла, на востоке — до 16. В центральной Украине температура воздуха поднимется до 21 градуса.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение следующей недели температура воздуха в Одессе будет составлять 18-21 градус тепла днем и +10-13 градусов ночью.
Погода в Украине
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Винница+7°... -1°
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Днепропетровск+4°... -3°
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Донецк+12°... -1°
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Житомир+7°... -2°
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Запорожье+8°... -2°
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Ивано-Франковск+10°... +1°
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Киев+7°... -2°
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Кировоград+8°... -3°
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Луганск+12°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -2°
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Николаев+7°... -2°
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Одесса+9°... 0°
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Полтава+2°... -5°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+14°... +3°
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Сумы+2°... -5°
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Тернополь+8°... -1°
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Харьков+2°... -4°
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Херсон+9°... -1°
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Хмельницкий+8°... -2°
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Черкассы+7°... -2°
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Чернигов+4°... -4°
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Черновцы+7°... 0°