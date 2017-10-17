В Киеве завтра потеплеет до +21°, без осадков

17:00, 17 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 18 октября в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +14°. Ветер юго-западный, до 4.2 м/с.

В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +23° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:24, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 октября, в Украине без осадков, на западе до +23°.

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