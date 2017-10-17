По всей Украине завтра будет тепло и солнечно (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 октября, в Украине без осадков, на западе до +23°.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.

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На западе Украины в среду без осадков. Днем +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +21°. В центре солнечно, температура днем до +20°.

Согласно народному прогнозу, 18 октября — Харитины мученицы. Если снег не упадет — зима не скоро настанет. На березах и дубах листья остаются — к суровой зиме.

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