Дожди, сильный ветер и оползни: в Грузии разбушевалась непогода (видео)

По всей Грузии разбушевалась непогода: прошли сильные дожди и сошли оползни.

Последствия непогоды в Грузии / facebook.com/KobuletiMunicipality

Ливни накрыли всю территорию Грузии, включая и высокогорные районы, сообщает "Новости-Грузия".

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В Кутаиси от местных жителей в центр неотложной оперативной помочи поступило до 300 сообщений. Затоплены жилые дома и подвалы, а также образовательные и медицинские учреждения. Из-за дождей разлилась река Огаскура и затопила западную часть города.

В Высокогорной Аджарии в связи с сильным дождем и ветром, усилился процесс схождения оползней. От непогоды также пострадали жители Кобулети, Гурии, Чохатаури.

Напомним, число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями во Вьетнаме, увеличилось до 75 человек.