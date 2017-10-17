Жителей Закарпатья предупреждают о тумане 18 октября

В течение 18 октября в Закарпатской области и в Ужгороде ожидается туман.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Закарпатской области со ссылкой на местный центр по гидрометеорологии.

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"Ночью и утром 18 октября на большей части территории Закарпатской области и по г. Ужгороду ожидаются туманы с видимостью 200-500 м, в горах местами 50-100 м", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают водителей и пешеходов быть осторожными.

Напомним, во вторник, 17 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +23°.