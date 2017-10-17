Жителей Закарпатья предупреждают о тумане 18 октября

14:37, 17 октября 2017
471

В течение 18 октября в Закарпатской области и в Ужгороде ожидается туман.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Закарпатской области со ссылкой на местный центр по гидрометеорологии.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +16°

"Ночью и утром 18 октября на большей части территории Закарпатской области и по г. Ужгороду ожидаются туманы с видимостью 200-500 м, в горах местами 50-100 м", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают водителей и пешеходов быть осторожными.

Напомним, во вторник, 17 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +23°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз) Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз)
Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео) Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)
Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео) Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей