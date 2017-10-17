В результате наводнений и оползней во Вьетнаме погибли 75 человек

Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями во Вьетнаме, увеличилось до 75 человек.

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Ливни накрыли северные и центральные регионы Вьетнама на прошлой неделе. 28 человек пропали без вести, 38 получили травмы, сообщает Xinhua со ссылкой на Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий Вьетнама.

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Отмечается, что стихийные бедствия также привели к гибели и унесли потоками воды 10400 голов скота и более 301400 птиц.

Напомним, 22 жителя Гонконга пострадали в результате мощного тайфуна "Ханун".