У берегов Тонга произошло землетрясение

12:25, 17 октября 2017
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Во вторник, 17 октября, у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 4,8.

У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Японии произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 284 км на юго-запад от деревни Охонуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.

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