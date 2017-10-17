Апокалиптическая пыль, погибшие, разрушенные дома и дороги: последствия урагана "Офелия" в Британии (видео)

12:07, 17 октября 2017
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Из-за непогоды уже погибли как минимум трое людей.

Кроме непогоды, ураган принес в Британию рыжий пепел, которым затянуло небо / фото REUTERS
Кроме непогоды, ураган принес в Британию рыжий пепел, которым затянуло небо / фото REUTERS

В Британии бушует ураган "Офелия". Из-за непогоды уже погибли как минимум трое людей. Сотни тысяч домов остались без электричества.

Скорость ветра на побережье Ирландии достигала 176 км/час. Ветра более 113 км/ч и сильный дождь поразили часть Шотландии и Англии.

Ураган "Офелия": жертвы, огромные волны и багровое солнце над Британией (фоторепортаж)

Также жители Великобритании наблюдали необычное явление. Небо стало рыжим, а солнце – красным. Это пыль из Сахары и частицы пепла, принесенного ураганом из Пиренейского полуострова, где горят леса. Власть объявила погодные условия в Британии опасными для жизни.

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