Апокалиптическая пыль, погибшие, разрушенные дома и дороги: последствия урагана "Офелия" в Британии (видео)
Из-за непогоды уже погибли как минимум трое людей.
В Британии бушует ураган "Офелия". Из-за непогоды уже погибли как минимум трое людей. Сотни тысяч домов остались без электричества.
Скорость ветра на побережье Ирландии достигала 176 км/час. Ветра более 113 км/ч и сильный дождь поразили часть Шотландии и Англии.
Ураган "Офелия": жертвы, огромные волны и багровое солнце над Британией (фоторепортаж)
Также жители Великобритании наблюдали необычное явление. Небо стало рыжим, а солнце – красным. Это пыль из Сахары и частицы пепла, принесенного ураганом из Пиренейского полуострова, где горят леса. Власть объявила погодные условия в Британии опасными для жизни.
Апокалиптический пыль, погибшие, разрушенные дома и дороги: последствия урагана Офелия в Британии
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