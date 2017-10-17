В Гонконге в результате тайфуна "Ханун" пострадали 22 человека

11:32, 17 октября 2017
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22 жителя Гонконга пострадали в результате мощного тайфуна "Ханун".

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ранее из из потенциально опасных районов Китая эвакуировали почти 37 тыс. человек.

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Из-за тайфуна "Ханун" в международном аэропорту Гонконга отменили или задержали многие авиарейсы. Так, всего было задержано 479 рейса и 73 – отменены, сообщает Xinhua.

Напомним, в результате наводнений и схода оползней во Вьетнаме погибли 60 человек.

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