В Гонконге в результате тайфуна "Ханун" пострадали 22 человека

22 жителя Гонконга пострадали в результате мощного тайфуна "Ханун".

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Ранее из из потенциально опасных районов Китая эвакуировали почти 37 тыс. человек.

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Из-за тайфуна "Ханун" в международном аэропорту Гонконга отменили или задержали многие авиарейсы. Так, всего было задержано 479 рейса и 73 – отменены, сообщает Xinhua.

Напомним, в результате наводнений и схода оползней во Вьетнаме погибли 60 человек.