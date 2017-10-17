В Португалии и Испании из-за лесных пожаров погибли 40 человек

10:32, 17 октября 2017
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Не менее 40 человек погибли, еще 7 числятся пропавшими без вести в результате лесных пожаров в Португалии и Испании.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Так, на севере и в центре Португалии погибли 36 человек, 7 числятся пропавшими без вести, сообщает Euronews.

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С огнём борются около 5 тысяч пожарных. Отмечается, что ситуацию усугубил пронёсшийся ураган “Офелия”, португальские власти вынуждены признать, что справиться с лесными пожарами они пока не в состоянии.

От пожаров также страдает Испания. 4 человека погибли в Галисии, и власти автономного сообщества объявили трёхдневный траур. Большинство пожаров возникло в результате поджогов.

Напомним, число погибших при лесных пожарах в Калифорнии в США выросло до 21 человека.

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