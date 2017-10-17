Число жертв наводнений во Вьетнаме увеличилось до 60 человек

В результате наводнений и схода оползней во Вьетнаме погибли 60 человек.

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На севере и в центре Вьетнама в результате ливней, наводнений, оползней погибли 60 человек, 37 пропали без вести, еще 30 получили ранения, сообщает Xinhua со ссылкой на Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий Вьетнама.

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Отмечается, что оползни разрушили более 40 тыс. домов, свыше 200 тыс. голов скота утонули или были унесены наводнениями, затоплены более 170 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Напомним, Британия сильно пострадала из-за урагана "Офелия" - в Великобритании и Ирландии погибло как минимум три человека, сотни тысяч домов остались без электричества.