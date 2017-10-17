В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +16°

08:30, 17 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 17 октября в столице без осадков, днем до +16°.

В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt
В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +13°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.

Украину ждет теплая и сухая неделя

Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 18:08.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +23°.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
2.1 м/с
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