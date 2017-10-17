В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +23° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +23°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины во вторник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +23°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +16°. В центре практически без осадков, температура до +18°.

Прогноз на 17 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 октября — священномученика Ерофея. После Ерофея и зима шубу надевает. После Ерофея холод и буря лешего заставляет сквозь землю проваливаться.

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