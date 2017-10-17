В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +23° (карта)

08:02, 17 октября 2017
1308

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +23°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины во вторник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +23°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +16°. В центре практически без осадков, температура до +18°.

Прогноз на 17 октября / УНИАН
Прогноз на 17 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 октября — священномученика Ерофея. После Ерофея и зима шубу надевает. После Ерофея холод и буря лешего заставляет сквозь землю проваливаться.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощный ветер в Азербайджане повалил деревья и рекламные щиты Мощный ветер в Азербайджане повалил деревья и рекламные щиты
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8° В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8°
В Иране вспыхнули сильные лесные пожары В Иране вспыхнули сильные лесные пожары
В среду в Украине снова похолодает и пройдет мокрый снег В среду в Украине снова похолодает и пройдет мокрый снег
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
77 %
767 мм
3.0 м/с
88 %
Лента новостей