Ураган "Офелия": жертвы, огромные волны и багровое солнце над Британией (фоторепортаж)
Из-за урагана "Офелия" в Великобритании и Ирландии погибло как минимум три человека.
Британия сильно пострадала из-за урагана "Офелия" - в Великобритании и Ирландии погибло как минимум три человека, сотни тысяч домов остались без электричества. Об этом сообщает ВВС.
Скорость ветра на южном побережье Ирландии достигала 176 км/ч. Власти объявили погодные явления опасными для жизни. В разных районах Англии метеослужбы распространили предупреждение о надвигающихся наводнениях.
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Кроме того, жители страны имели возможность наблюдать необычное явление - в небе появились красная луна и рыже-красное солнце. Причина аномального явления - пыль из Сахары и частички пепла, которые на Британские острова принес ураган, пройдя через Пиренейский полуостров, где горят леса.
Кроме того, ветры более 70 миль в час и сильный дождь поразили юго-западную Шотландию и северо-западную Англию.
Как сообщал УНИАН, ущерб от урагана "Нэйт" в США составит около $500 миллионов.
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