После холодной недели в Украину вернулось бабье лето

00:39, 17 октября 2017
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Самыми теплыми днями, очевидно, станут среда и четверг.

В Украину вернулось бабье лето / фото УНИАН
В Украину вернулось бабье лето / фото УНИАН

После холодной и дождливой недели в Украину вернулось бабье лето. В понедельник воздух прогрелся до 14-15 градусов при ярком солнце, а в последующие дни следует ожидать 18-20 градусов, говорится в сюжете ТСН.

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В Крыму обещают до 22-х тепла, при этом осадков не ожидается, облака лишь иногда будут появляться на небе. Самыми теплыми днями, очевидно, станут среда и четверг. На выходные станет прохладнее, но только на 1-2 градуса.

По данным Укргидрометцентра, 17 октября в Украине температура днем ожидается на уровне 14-19 градусов тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и юге страны 20-24 градуса, а ночью – 7-12 градусов, в восточной части 3-8 градусов.

Ранее УНИАН сообщал, что на этой неделе по всей территории страны будет солнечно, с небольшой облачностью.

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