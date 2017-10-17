После холодной недели в Украину вернулось бабье лето
Самыми теплыми днями, очевидно, станут среда и четверг.
После холодной и дождливой недели в Украину вернулось бабье лето. В понедельник воздух прогрелся до 14-15 градусов при ярком солнце, а в последующие дни следует ожидать 18-20 градусов, говорится в сюжете ТСН.
Синоптик прогнозирует потепление и приход "бабьего лета" в Украину (карты)
В Крыму обещают до 22-х тепла, при этом осадков не ожидается, облака лишь иногда будут появляться на небе. Самыми теплыми днями, очевидно, станут среда и четверг. На выходные станет прохладнее, но только на 1-2 градуса.
По данным Укргидрометцентра, 17 октября в Украине температура днем ожидается на уровне 14-19 градусов тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и юге страны 20-24 градуса, а ночью – 7-12 градусов, в восточной части 3-8 градусов.
Ранее УНИАН сообщал, что на этой неделе по всей территории страны будет солнечно, с небольшой облачностью.
Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Чернигов+22°... +10°
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